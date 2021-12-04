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14:45, 4 декабря 2021 года Орловская поликлиника № 2 получила новое оборудование для медобследований В учреждение поступили рентген, а также по два аппарата для флюорографии и ультразвуковых исследований.





Поликлиника № 2 в Орле получила новое оборудование для проведения медицинских обследований. Речь идёт о рентгене, а также двух аппаратах флюорографии и двух аппаратах УЗИ. На следующей неделе в медучреждении ждут маммограф. Об этом сообщает сайт областного правительства.



Также на этой неделе больница Боткина получила компьютерный томограф. Он заработает уже в декабре. Также в медорганизации Ливен и Мценска было куплено медоборудование для диагностики COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Сейчас продолжается подготовка к вводу этих инструментов в эксплуатацию.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



