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17:00, 4 декабря 2021 года

В камеры орловского общественного транспорта попались ещё два десятка «безмасочников»

В регионе продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических требований в транспорте.


В Орловской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Текущую деятельность в этом направлении рассматривали на минувшем заседании регионального оперативного штаба.

Так, на этой неделе только в Орле было проведено 6 рейдов. Проверено более 240 автобусов, составлено 20 протоколов на пассажиров и один на водителя автобуса. Также ежедневно «безмасочников» выявляют камеры: «Проверено более 350 автобусов, выявлено 24 новых нарушения. Прошел ряд судебных заседаний по рассмотрению протоколов. В результате вынесено 5 новых предупреждений, всего за время пандемии – 126. Также вынесено 5 штрафов по 30 тыс. рублей. Общая сумма штрафов за период пандемии составила 1 миллион 827 тысяч рублей», – рассказал руководитель регионального департамента транспорта Алексей Субботин.


Артём Ежаков
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