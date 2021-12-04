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18:00, 4 декабря 2021 года 8 декабря от водоснабжения будет отключен ряд домов в Северном районе Вода в кранах будет отсутствовать с 9:00 до 18:00.





8 декабря от водоснабжения будет отключен ряд домов в Северном районе Орла. Вода в кранах будет отсутствовать с 9:00 до 18:00. Об этом сообщает мэрия. Неудобства связаны с работой на водоводе. Адреса, которые попадут под отключение:



• ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;

• Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);

• ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;

• ул. Космонавтов, 27.



Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. Телефон для справок: 44-36-18.





Артём Ежаков



