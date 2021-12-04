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19:00, 4 декабря 2021 года На Орловщине сократились объемы строительства и ввода жилья Об этом сообщает Орёлстат.





К ноябрю в Орловской области снизились объемы строительства и ввода жилья. Об этом сообщается в отчете Орёлстата. С января по октябрь текущего года организации и индивидуальные застройщики передали людям 259,4 тыс. м2 жилплощади (2 782 квартиры). Это на 12,6% меньше, чем год назад. Всего на Орловщине за это время введено в эксплуатацию 1 775 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 3 464,7 тыс. м3.



Снизились объёмы сдачи жилья в сёлах. В отчётном периоде было закончено строительство 142,5 тыс. м2 жилплощади, что на 0,6% меньше прошлогоднего показателя. В городах и ПГТ они сократились на 23,8% и составили 116,9 тыс. м2. Тем не менее, ввод построенных населением индивидуальных жилых домов вырос на 9,1%. На долю ИЖС пришлось почти три четверти от введенных за 10 месяцев жилых помещений.





Артём Ежаков



