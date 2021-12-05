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20:00, 4 декабря 2021 года Два культурных учреждения Верховского района продолжат ремонтировать Дополнительное финансирование для проведения работ получат Русско-Бродский СДК и Галичинский сельский клуб.





Русско-Бродский сельский ДК и Галичинский сельский клуб получат дополнительное финансирование на проведение ремонтных работ. После заключения контрактов на их благоустройство, по каждому объекту сложилась экономия в размере более миллиона рублей, – сообщает сайт областного правительства. Это позволит заключить четыре дополнительных прямых договора.



В этом году в рамках национального проекта «Культура» в области был запланирован ремонт трёх профильных сельских учреждений. Это два вышеупомянутых объекта и Локонский СДК. На всё выделено свыше 15 миллионов рублей.





Артём Ежаков



