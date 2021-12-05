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11:30, 5 декабря 2021 года Орловский бизнес сократил долги перед кредиторами За год они снизились на 20,2%.





За 9 месяцев текущего года орловский бизнес – за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, властных учреждений и некредитных финансовых организаций – на 20,2% сократил кредиторские долги по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Эта сумма составила 62,7 млрд рублей, причём всего 5,1% является просроченной задолженностью.



Дебиторская задолженность, напротив, выросла – на 8,4%. Предприниматели не получили 66,4 млрд рублей.





Артём Ежаков



