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8:00, 6 декабря 2021 года

Общая прибыль орловских предприятий превысила 32 млрд рублей

Об этом сообщает Орёлстат.


За 9 месяцев 2021 года 209 предприятий Орловщины показали общую прибыль в размере 32,3 млрд рублей, а 68 организаций ушли в убыток, оценённый в 709,1 млн рублей – просела деятельность в областях информации и связи, а также по операциям с недвижимостью.

Таким образом, сальдированный результат (прибыль минус убыток) орловских предприятий в действующих ценах составил 31,6 млрд рублей – в 1,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Больше половины из этой суммы принесли организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

В этом отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, а также некредитные финансовые организаций.


Артём Ежаков
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