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9:20, 6 декабря 2021 года В этом году в Железнодорожном районе Орла наказали свыше тысячи безмасочников Таковы результаты работы местного суда в этом направлении за 11 месяцев 2021-го.





В январе-ноябре 2021 года Железнодорожный суд Орла окончил 2 381 административное дело за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. За отсутствие маски были наказаны 1 023 человека. Всего суд рассмотрел 2 512 производств по этому направлению.





Артём Ежаков



