На орловских зимовальных ямах запретили рыбалку

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15:30, 4 декабря 2021 года
На орловских зимовальных ямах запретили рыбалкуЭта мера введена до 30 апреля.
До 30 апреля в регионе запрещена рыбалка на зимовальных ямах. Правило действует на водных объектах рыбохозяйственного значения Орловской области Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, указанных в приложении к Правилам рыболовства. Лов раков запрещён до 30 июня. С перечнем зимовальных ям, а также нормами и параметрами улова, можно ознакомиться на сайте регионального правительства.
Артём Ежаков