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16:30, 4 декабря 2021 года Экс-начальник урицкого отделения ГИБДД приговорён к реальному сроку за коррупционные преступления Мужчина осуждён на два с половиной года колонии общего режима.





Хотынецкий районный суд счёл убедительными доказательства обвинения и приговорил экс-начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Урицкому району к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, покушение на мошенничество и мелкое взяточничество, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры. На этот же срок ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах. Также Фемида лишила мужчину звания «подполковник полиции». Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как следует из материалов дела, в конце мая прошлого года инспектор в обмен на 300 рублей не стал оформлять на нарушителя ПДД административный протокол. В этот же день мужчина обманом выманил у претендента на получение водительских прав 70 тыс. рублей. Осуждённый пообещал, что поможет ему получить категорию «С» без школьного обучения. В этот момент инспектор был задержан с поличным.



Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, инспектор был уволен в августе прошлого года.





Артём Ежаков



