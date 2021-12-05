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12:34, 5 декабря 2021 года В Орловской области - 269 новых случаев коронавируса За минувшие сутки зарегистрировано 6 скончавших от последствий болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 269 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 64 470 человек.



Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне после болезни выписано 287 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 6 смертей от последствий болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, всего - 1 325.





Орловское Информбюро



