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12:36, 5 декабря 2021 года

Жители Колпнянского района предпочитают заключать соцконтракты, направленные на развитие ЛПХ

Всего в районе за 2021 год заключено 34 социальных контракта.


На сегодняшний день в Колпнянском районе Орловской области заключено 34 социальных контракта. Общая сумма выплат составила свыше 3,7 млн руб. Все единовременные выплаты зачислены на счета граждан, ежемесячные – выплачиваются в установленные сроки. Об этом сообщила заведующая Колпнянским филиалом областного центра социальной защиты населения Елена Боханцева. Чаще всего для получения господдержки в районе заключают контракты на ведение личного подсобного хозяйства.

Приоритетным направлением в развитии ЛПХ стало разведение крупного рогатого скота.

Индивидуальными предпринимателями выбраны такие виды деятельности, как швейное дело, автомастерская, изготовление кованых изделий, деревообработка. Участились обращения колпнянцев по вопросу заключения соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации.

Как отметила Боханцева, работа, направленная на повышение благосостояния жителей района, продолжится и в следующем году.


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