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12:46, 5 декабря 2021 года 5 декабря - День добровольца Добровольческая деятельность объединяет людей разного возраста и профессий.





В Орловской области создано множество волонтёрских движений и организаций в разных направлениях оказания помощи:



- животным,

- ветеранам и пожилым людям,

- заболевшим людям,

- детям и инвалидам и другие.





С начала пандемии коронавирусной инфекции активную помощь оказывают волонтёры-медики. Студенты дежурят в поликлиниках и работают в «красной зоне» больниц.



На территории региона в добровольческую деятельность вовлечено около 33 000 жителей региона разного возраста.





Вести-Орёл



