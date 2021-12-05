5 декабря - День добровольца

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12:46, 5 декабря 2021 года
5 декабря - День добровольцаДобровольческая деятельность объединяет людей разного возраста и профессий.
В Орловской области создано множество волонтёрских движений и организаций в разных направлениях оказания помощи:
- животным,
- ветеранам и пожилым людям,
- заболевшим людям,
- детям и инвалидам и другие.
С начала пандемии коронавирусной инфекции активную помощь оказывают волонтёры-медики. Студенты дежурят в поликлиниках и работают в «красной зоне» больниц.
На территории региона в добровольческую деятельность вовлечено около 33 000 жителей региона разного возраста.
Вести-Орёл