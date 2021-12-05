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12:57, 5 декабря 2021 года Орловец похитил 16 тысяч рублей с карты знакомой Мужчина, зная пароль от карты гражданки, расплачивался ею за покупки.





В полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже с её банковской карты крупной суммы – 16 тысяч рублей. Женщина пояснила полицейским, что ранее платежное средство находилось у её близкого знакомого – 32-летнего орловца. Заявительница не видела мужчину несколько месяцев, и не знала, находится ли карта до сих пор у него или он мог её утерять.



Полиция установила местонахождение гражданина. Он не стал отрицать своей причастности к хищению денежных средств. Мужчина с помощью карты орловчанки оплачивал покупки в магазине. Как сообщили в пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудники полиции изъяли у него данное платежное средство.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Орловское Информбюро



