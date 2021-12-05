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14:32, 5 декабря 2021 года 13 домов в Северном районе Орла остались без горячей воды Об этом сообщает администрация города Орла.





Сегодня перекрыто горячее водоснабжение в 13-ти многоквартирных домах: ул. Металлургов, д. 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, ул. Рощинская, д. 17, 19, 21, 25.



Причина: «ОТСК» устраняет течь трубы около дома №22 по ул. Металлургов.



Ориентировочное время восстановления: 18.00 5 декабря 2021 года.





Орловское Информбюро



