Новосильского чиновника и его супругу подозревают в нападении на полицейских

«В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. В соответствии с ФЗ «О полиции» к правонарушителям были применены физическая сила и спецсредства – средства ограничения подвижности (наручники), после чего они были доставлены для разбирательства в отдел полиции», – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.