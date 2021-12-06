Главная » Новости



10:11, 6 декабря 2021 года Новосильского чиновника и его супругу подозревают в нападении на полицейских На прошлой неделе машина с нетрезвой парой попала в ДТП.





СУ СК России по Орловской области возбудил уголовные дела в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района и его жены. Супруги подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблении.



Инцидент произошел второго декабря в Новосиле. «Киа» подозреваемых врезалась в дерево. Оба фигуранта были нетрезвы. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК. Их коллеги из регионального УМВД добавляют, что со стороны водительской двери отходила женщина. На неё был составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования.

«В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. В соответствии с ФЗ «О полиции» к правонарушителям были применены физическая сила и спецсредства – средства ограничения подвижности (наручники), после чего они были доставлены для разбирательства в отдел полиции», – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Артём Ежаков



