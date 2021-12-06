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10:33, 6 декабря 2021 года В следующем году благоустроят восемь ливенских дворов Изначально планировалось обновить семь придомовых территорий, но сложившаяся экономия позволила включить в перечень ещё один участок.





В 2022 году в Ливнах в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» благоустроят восемь дворов, – сообщает региональный информационный портал. Изначально в этом перечне было семь придомовых территорий, но сложившаяся экономия позволила включить в перечень ещё один участок. Итоговый реестр объектов благоустройства выглядит следующим образом:



• д. 153 по ул. Карла Маркса;

• д. 1 по ул. Селищева;

• д. 24 по ул. Ленина;

• д. 180б по ул. Фрунзе;

• д. 180г по ул. Фрунзе;

• д. 215 и 217 по ул. Мира и д. 11 по ул. Индустриальная;

• д. 7 и 9 по ул. Победы и д. 24а по ул. Селищева;

• д. 5б по ул. Октябрьская.



Дворовый ремонт на Октябрьской будет разбит на 2022 и 2023 годы. Так вышло из-за того, что общая стоимость работ превышает сэкономленную.





Артём Ежаков



