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10:34, 6 декабря 2021 года

Защитникам страны посвящается…

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Хронология орловских событий этого дня – в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Татьяны Тимохиной.


Танкиста Ивана Ревина считали пропавшим без вести. Но этой осенью около Вязьмы поисковики обнаружили останки двух солдат с медальонами. Один из них оказался уроженцем Орловской области. Останки передали внуку бойца и с почестями захоронили на родной земле в Ливенском районе. Ивану Ревину посмертно присвоили медаль «Шагнувший в бессмертие». Награды получили и ливенские поисковики.

3 декабря к подножью стелы «Орёл - город воинской Славы» возложили гирлянду. Память тех, кто пропал без вести в Великую Отечественную и других военных конфликтах, почтили минутой молчания.

В одном из колледжей прошла акция «Вечный огонь». Ребятам показали два документальных фильма Игоря Свеженцева, рассказывающих о героях войны.

Фильм «Девичья пушка» - о единственном в истории женском противотанковом расчёте. Историю о 20-летних девушках узнал и рассказал в своей книге Геннадий Майоров.

Геннадий Майоров, писатель, журналист: «Они воевали в феврале 1943-го на колпнянской земле, провоевали всего 12 дней и погибли, поэтому о них было мало известно. Я стал потихонечку распутывать, у меня там несколько томов накопилось, и выяснил, что две девушки чудом выжили».

Автору удалось их найти и организовать встречу на Колпнянской земле, после войны.

Второй фильм – «Один в поле воин» - о легендарном орловце Николае Сиротинине. В 1941 году в Белоруссии, под Кричевом, он в одиночку, с 45-миллиметровой пушкой и шестьюдесятью снарядами, расстрелял колонну немецких танков.

Акцию «Вечный огонь» организаторы намерены провести в учебных заведениях в каждом районе области - чтобы орловцы знали и помнили о героических страницах нашей истории.


Татьяна Тимохина
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