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10:37, 6 декабря 2021 года

Головная боль. Беседа с неврологом

1 декабря отмечается День невролога. О нарушениях мозгового кровообращения корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская беседовала с заведующей неврологическим отделением Орловской областной клинической больницы Светланой Егоровой.


 С какими патологиями вам как неврологу приходиться сталкиваться наиболее часто?

- Я работаю в стационаре, в специфическом отделении для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения. И основной контингент наших больных это больные с инсультом - ишемическим и геморрагическим. Но мы работаем и в приёмном покое. Сейчас областная больница практически единственное медучреждение, которое принимает очень большой поток больных с головокружением, с болями в голове и спине.

Говорят, что все болезни от нервов. Вы согласны с этим?

- Наверное, это народная поговорка. Но если вдуматься в процесс многих неврологических заболеваний, то нервный стресс опосредованно в цепочке событий приводит к тому, что возбуждаются факторы риска развития многих заболеваний.

Ещё есть мнение, что один из самых распространенных неврологических симптомов - головная боль. О чем она может говорить?

- Есть книга «Головная боль», где описаны более 90 причин головной боли, и самая распространенная - хроническая головная боль напряжения. И именно здесь нервное напряжение может постоянно стимулировать головную боль и являться фактором риска хронической головной боли. Она особо не опасна для жизни, но просто изнуряет пациента своей повседневностью, своей выраженностью. Если говорить о других причинах головной боли, то среди них патология позвоночника, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Есть и опасные патологии головного мозга - кровоизлияния в мозг вследствие каких-то сосудистых аномалий.

Есть ли безвредные и действенные таблетки от головной боли?

- Не я это сказал, но в принципе полезных таблеток нет. Все медикаментозные средства это яд, всё зависит от дозы. И все анальгетики имеют массу побочных эффектов, злоупотреблять анальгетиками нельзя, ибо есть отдельный вид головной боли - абузусный. Абузусные головные боли возникают при приёме обезболивающих таблеток, как бы ни парадоксально это звучало.

Что сегодня вас как невролога особенно волнует?

- Я работаю в инсультном отделении, и констатирую факт, что количество больных с нарушениями мозгового кровообращения не уменьшается - несмотря на принятые программы, несмотря на высококлассное оборудование, несмотря на наши старания, больных всё больше и больше, и беспокоит то, что в большей своей массе они ни разу не посещали поликлинику, то есть скрининг своего здоровья не делали ни разу. Это меня как доктора-невролога и возмущает, и угнетает, это добавляет нам работы, которая не прекращается.


Елена Литинская
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