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10:53, 6 декабря 2021 года Болховчан пригласили поделиться идеями благоустройства пл. Ленина Обновление единого культурно-исторического пространства будет продолжено.





В Болхове продолжат благоустройство единого культурно-исторического пространства, куда входят площадь Ленина и парк «Сад – Городок». Об этом заявил мэр города Владимир Авилов.

«Конечно, основные работы завершены, но необходимо завершить благоустройство. Городская администрация совместно с общественностью рассматривает эскизы-проекты, предложенные болховчанами, по обустройству площади Ленина. Однозначно решено, что необходимо проложить бордюры вдоль автомобильной дороги, посадить деревья и кустарники, чтобы придать площади эстетический вид. Предпочтительнее выглядят те проекты, в которых использованы хвойные деревья», – цитирует Авилова сайт областного правительства. Также существуют планы строительства автостоянки от Земляного моста к парку культуры и отдыха, тротуаров вдоль жилых домов у храмово-архитектурного комплекса, а также установки блочного туалета в нижней части парка.



Идеи и предложения болховчане могут отправить на электронную почту городской администрации (adm_bolhov@bk.ru) с пометкой «Благоустройство площади».





Артём Ежаков



