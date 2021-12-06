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11:16, 6 декабря 2021 года В Орловском академическом театре готовят спектакль, посвящённый графу Каменскому Граф Сергей Михайлович Каменский создал театр, в котором играли крепостные. На репетиции побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





Основателю театрального искусства на Орловщине, графу Каменскому - 250 лет. Именно эта дата послужила поводом для постановки в Орловском академическом музыкального спектакля «Граф… Влюблённый в театр!».



Каменский был храбрым генералом, сподвижником Суворова, но в отставке, полностью посветил себя театральному искусству. Вся его труппа состояла из крепостных, с которыми он обращался очень жёстко.



Юлия Некрасова, актриса ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Фигура Сергея Михайловича Каменского неоднозначна, и сейчас с какой-то исторической достоверностью мы не можем дать неоспоримую оценку его действиям. Верно лишь одно, что это основатель нашего театра».

В этом представлении занята вся театральная труппа. Это дань памяти актеров своей истории и гимн любимой профессии.



Представление будет показано один единственный раз - 11 декабря. Спектакль будет лёгким, музыкальным и жизнеутверждающим.





Эва Стасюлевич



