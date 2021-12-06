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12:15, 6 декабря 2021 года В Орле сняли с продажи 16 банок фальсифицированной красной икры Сомнительную продукцию нашли на ул. Весёлой.





В Орле сотрудниками полиции и Россельхознадзора изъято 16 банок фальсифицированной камчатской лососевой икры. Сомнительной продукцией торговали на ул. Весёлой. Оказалось, что торговая площадка не зарегистрирована в информационной системе «Меркурий», а значит, реализовывала животную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.



В лаборатории специалисты проверили икру и не нашли в ней ДНК кеты. Кроме того, производственная площадка оказалась фантомной.



На продавщицу составлен административный протокол.



Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует потребителям не приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Это может быть особенно опасно в преддверии новогодних праздников, когда спрос на икру ценных пород рыб значительно возрастает.





Артём Ежаков



