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12:40, 6 декабря 2021 года 5 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксирован 271 новый случай заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлен 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 65 010).



Накануне выписано 295 орловцев (всего – 52 428), умерло 5 человек – 1 330 всего.





Артём Ежаков



