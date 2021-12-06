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13:15, 6 декабря 2021 года В медучреждения Орла продолжает поступать оборудование Сегодня в больницу Боткина поступили лифты, в поликлинику № 2 – новый маммограф.





Губернатор Андрей Клычков сообщил о прибытии в медучреждения Орла нового оборудования. Больница Боткина получила купленные лифты, а поликлиника № 2 – аппарат для проведения маммографии.







Ранее больница Боткина получила новый компьютерный томограф. Его планируют ввести в строй уже в этом месяце. Поликлинике № 2 в субботу передали рентген, а также два аппарата флюорографии и два аппарата УЗИ.



Также в медорганизации Ливен и Мценска было куплено медоборудование для диагностики COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Сейчас продолжается подготовка к вводу этих инструментов в эксплуатацию.



Напомним, что зимой в регионе также должны появиться три концентратора кислорода.



Фото из соцсетей Андрея Клычкова









Артём Ежаков



