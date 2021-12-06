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11:18, 6 декабря 2021 года Прокуроры субъектов РФ могут получить право законодательной инициативы Комментарий эксперта кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексея Ястребова.



В июле Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий наделение прокуроров субъектов РФ правом законодательной инициативы. Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», предполагающего наделение прокурора субъекта РФ правом законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации.



Происходящее в России интенсивное обновление федерального законодательства и связанная с этим активная правотворческая деятельность органов государственной власти субъектов РФ, направленная на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, требуют повышения качества принимаемых законов и других нормативных актов и непосредственного участия прокуроров в их разработке.



В настоящее время в соответствии с основными законами субъектов РФ прокуроры 82 регионов наделены правом законодательной инициативы, которое активно ими используется.



Так, в 2019 г. прокурорами было подготовлено 433 проекта региональных законов, большая часть которых затрагивала актуальные направления профилактики правонарушений, обеспечения законности, защиты прав и законных интересов граждан. Из них было принято 377 законов субъектов РФ, остальные находятся на рассмотрении.



Вместе с тем наделение прокуроров субъектов РФ правом законодательной инициативы не должно находиться в зависимости

от волеизъявления законодательных (представительных) органов регионов.



В Послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что «прокурор - это сквозная верховная власть, следящая за исполнением законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера». По мнению главы государства, «большая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали».



По мнению Алексея Ястребова, предоставление прокурорам субъектов Российской Федерации права законодательной инициативы будет способствовать повышению качества регионального правотворчества, исключив деятельность по опротестованию незаконных нормативных актов и их судебному оспариванию, усилению защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.





