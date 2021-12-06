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12:52, 6 декабря 2021 года 54 года – рядом с людьми В этом году в эфире ГТРК «Орёл» были озвучены различные темы, беспокоящие людей. Зачастую к нам обращаются как в последнюю инстанцию за решением проблемы. О том, что не прошло мимо нас, - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





Ежедневно на протяжении 54 лет мы рассказываем о том, что происходит на Орловщине. Мы следим за важными событиями не только в Орле, но и в других районах области.



Телефоны наших продюсеров не замолкают. В ГТРК «Орёл» люди обращаются, как правило, уже в отчаянии, не найдя поддержки в кабинетах чиновников. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь решить проблему, и зачастую решение удаётся найти. Может, поэтому нас и называют четвёртой властью.



Мы заглянули туда, куда никому не хочется попасть. Всеволод Трифонов переступил красную черту ковидного поля боя в больнице имени Семашко и познакомил с теми, кто лечится там и лечит.



В Болхове нам удалось предотвратить вырубку деревьев в Сад-Городке, а также ускорить ремонт подвесных мостов - средства на это нашлись после того, как материал вышел в эфир.



Ведущие эфира, корреспонденты, а также «бойцы» невидимого фронта - режиссеры, монтажёры, продюсеры - такие же жители Орловщины. Мы радуемся и переживаем вместе с вами.



Шеф-редактор Мария Семак, узнав о том, что Вика Гнедова не вернулась домой, не раздумывая, отправилась на поиски. Мария - волонтёр-поисковик.



Мария Семак, шеф-редактор ГТРК «Орёл»: «Для меня эта история стала по-настоящему личной, также как и для многих жителей нашего региона и соседних областей тоже. Мы надеялись на чудо - думали, что найдём Вику живой. А сейчас верим, что человек, совершивший страшное преступление, понесёт наказание».

Корреспондент и ведущий эфира Антон Киселёв добивался правды в деле о бараках, предоставленных троснянскими чиновниками в качестве жилья детям-сиротам.



Антон Киселёв, корреспондент: «Три чиновника, уже бывшие, лично убедились в том, что наказание за преступление такого рода – жёсткое».

Наша телерадиокомпания первой узнала об удивительных находках времён Ивана Грозного в Новодеревеньковском районе. Рассказ об этом заинтересовал археологов и учёных, а они открыли дверь к тайне Судбищенской битвы, доказав, что нашествие на Москву остановили здесь, под Орлом.



Всё, что беспокоит и интересует людей, не проходит мимо нас и отражается в летописи ГТРК «Орёл».





Анна Вайсергисер



