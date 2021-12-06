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13:15, 6 декабря 2021 года Губернатор Орловской области выступит с инвестпосланием 15 декабря Андрей Клычков расскажет о социально-экономическом развитии региона в условиях пандемии, инвестиционной политике, реализации национальных проектов, итогах уходящего года и планах на 2022-й.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с ежегодным инвестиционным посланием 15 декабря. Он расскажет о социально-экономическом развитии региона в условиях пандемии, инвестиционной политике, реализации национальных проектов, итогах уходящего года и планах на 2022-й.



Трансляцию пройдет на площадках «Первого областного» – телеканале, сайте, сообществе в «ВКонтакте» и YouTube. Также посмотреть обращение главы региона можно на сайте телеканала ОТР (Общественное телевидение России).





Артём Ежаков



