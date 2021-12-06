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15:18, 6 декабря 2021 года

Осуждённый на 20 лет орловец заработал дополнительный срок угрозами судье

Сев за решётку, мужчина добавил к основному наказанию ещё год колонии.


Малоархангельский районный суд за угрозу уничтожения имущества судьи приговорил к двум годам колонии заключённого, осуждённого в прошлом году на 20 лет строгого режима за убийство, изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище, ряд краж и иные преступления.

Будучи в СИЗО-1, мужчина сломал казённое имущество в камере, поэтому администрация обратилась в суд, чтобы взыскать ущерб. Позднее на имя судьи пришло письмо следующего содержания: «В случае удовлетворения искового заявления «Следственного изолятора» вами лично, вам сожгут вашу машину или дом». Памятуя о криминальной истории автора, угроза была воспринята всерьёз.

Обвинения арестант не признал, что не помешало суду добавить к первичному сроку ещё пару лет. За решёткой ему предстоит провести ещё 19 лет.


Артём Ежаков
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