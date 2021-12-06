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15:33, 6 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Первый шаг к своему делу. Сколько орловцев уже стали участниками программы соцконтракта, и кто имеет право на такую помощь?



- Как лечить деревья-старожилы, чтобы избежать трагедий, подобной той, что произошла в Спасском? Мы спросили экспертов.



- История орловского театра – в музыкальном спектакле. ОГАТ расскажет зрителям о графе Каменском.



- Губернатор Орловской области выступит с инвестиционным посланием.



- Итоги работы ГТРК «Орёл». Самые яркие и самые острые сюжеты за год вспомним вместе с телезрителями.



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