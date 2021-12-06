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15:33, 6 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Первый шаг к своему делу. Сколько орловцев уже стали участниками программы соцконтракта, и кто имеет право на такую помощь?
- Как лечить деревья-старожилы, чтобы избежать трагедий, подобной той, что произошла в Спасском? Мы спросили экспертов.
- История орловского театра – в музыкальном спектакле. ОГАТ расскажет зрителям о графе Каменском.
- Губернатор Орловской области выступит с инвестиционным посланием.
- Итоги работы ГТРК «Орёл». Самые яркие и самые острые сюжеты за год вспомним вместе с телезрителями.
Вести-Орёл