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15:35, 6 декабря 2021 года Орловский бизнес в 2021 году. Итоги и перспективы Господдержка была оказана и начинающим предпринимателям, и промышленникам со стажем. Итоги года обсудили на заседании регионального правительства.





Социальный контракт в Орловской области заключили более 1400 человек. 504 орловца «вышли из тени», изменив свой статус и официально зарегистрировавшись как ИП. С бумагами и оформлением помогли в департаменте соцзащиты, на развитие дела дали 250 тысяч рублей. Получили орловцы госпомощь и на развитие подсобного хозяйства. Оказавшихся в трудной жизненной ситуации и безработных также поддержали. Кстати, именно на помощь в поиске работы сделают упор в следующем году.



Всего на господдержку в виде социального контракта в 2021 году выделено 164, 5 млн рублей, из них из федерального бюджета – 156,3 млн рублей, областные средства – 8,2 млн рублей. В рамках бюджета уже освоено более 140 млн рублей. План по заключению социальных контрактов близится к полному выполнению (93%). Орловская область вошла в группу лидеров по данному направлению деятельности.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сумма большая - более 160 миллионов рублей. Впервые наш регион получил такую меру социальной поддержки. На следующий год объём средств не снижается, поэтому уже сейчас нужно начать подготовку по отработке данного направления».

Что касается промышленности в целом, то в 2021 году орловский индекс производства обогнал соседей по ЦФО. Промышленность обеспечивает третью часть налоговых поступлений. В этой сфере работает 45 тысяч орловцев.



Строительные и отделочные материалы, металлические изделия и машиностроительная продукция - часть списка орловских товаров, которые пользуются популярностью за рубежом.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2022 году мы продолжим работу по обеспечению благоприятных условий для развития промышленного комплекса региона, в частности по стимулированию инвестиционной деятельности. С учётом принятых на региональном уровне новых механизмов господдержки промышленного сектора запланировано создание новых индустриальных парков».

На новые индустриальные парки – «Добрый» и «Новосильское шоссе» - делают ставку: они должны стать движущей силой дальнейшего развития промышленности Орловщины.





Анна Вайсергисер



