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16:11, 6 декабря 2021 года

Футболисты ОрёлГУ завершили сезон в НСФЛ

Команда заняла 12-е место в турнирной таблице Высшего дивизиона студенческого турнира.


Команда Орловского государственного университета сыграет в стыковых матчах за право продолжения участия в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. По итогам сезона наша команда заняла 12-е место. Последний тур завершился накануне в Евпатории. В его рамках орловцы сыграли вничью с коллективом из Саратова – 1:1, с минимальным счётом обыграли футболистов Грозного – 1:0 и крупно проиграли сборной столичного РЭУ им. Плеханова – 0:4. Переходные матчи состоятся 20 и 21 декабря в Ростове-на-Дону. Соперник орловцев – футболисты Московской государственной академии физической культуры.


Анастасия Дорохова
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