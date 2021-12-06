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16:12, 6 декабря 2021 года В Орле состоялись соревнования по армрестлингу В рамках областной Спартакиады среди техникумов и колледжей соревновались десять команд.





В рамках областной Спартакиады среди техникумов и колледжей более 80 участников боролись за награды в семи весовых категориях. В командном зачёте первое место заняли представители Орловского автодорожного техникума. На втором месте — команда Орловского технологического техникума, на третьем — участники из Орловского техникума агробизнеса и сервиса.





Анастасия Дорохова



