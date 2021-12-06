Орловцев ждут три дня снега, дождя и скользких дорог

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16:13, 6 декабря 2021 года
Орловцев ждут три дня снега, дождя и скользких дорогОбластное УГИБДД предупреждает автомобилистов и пешеходов о предстоящих трудностях на дорогах.
Начиная с сегодняшнего вечера и вплоть по 9 декабря на территории Орловской области ожидаются снег, дождь, гололёд и гололедица разной степени интенсивности, – сообщили в областном УГИБДД. Температура будет колебаться между плюсовой и минусовой в пределах нескольких градусов.
Орловское УГИБДД предупреждает водителей и пешеходов о скором ухудшении погодных условий и призывает к усиленной бдительности на дорогах.
Артём Ежаков