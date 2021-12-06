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16:14, 6 декабря 2021 года Орловский суд приговорил белоруса к двум с половиной годам колонии за ДТП с двумя погибшими На аналогичный срок ему запрещено занимать должности, связанные с вождением автомобилей.





Свердловский районный суд приговорил гражданина республики Белоруссия к двум с половиной годам колонии-поселения за совершение ДТП с двумя погибшими. На аналогичный срок ему запрещено занимать должности, связанные с вождением автомобилей.



Из материалов дела следует, что смертельная авария произошла на трассе «Орёл – Тамбов». Мужчина, управляя большегрузом, нарушил ПДД и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Её водитель и пассажир погибли на месте.



Дальнобойщик признал вину лишь частично – заявил, что ДТП произошло на его полосе, он закончил манёвр, но последний мог напугать водителя легковушки.



Суд счёл доказательства обвинения более весомыми, нежели аргументы защиты. Также он взыскал с ООО «Евротранспремиум» 1 миллион рублей компенсации пострадавшей стороне.



Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



