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17:09, 6 декабря 2021 года

Сегодня исполняется 99 лет правнучке Лескова

Знаменитая балерина, хореограф, педагог Татьяна Юрьевна Лескова живёт за границей, но продолжает поддерживать связь с музеем Лескова в Орле.


6 декабря исполняется 99 лет Татьяне Юрьевне Лесковой. Она - правнучка нашего великого земляка, писателя Николая Семёновича Лескова. Знаменитая балерина, хореограф и педагог живёт в Бразилии.

Татьяна Лескова по месту рождения – француженка, по месту жительства - бразильянка, но она всегда оставалась русской, никогда не забывала свой язык и долгие годы поддерживает связь с орловским музеем Лескова, одаривая его и пополняя коллекцию. Трижды она бывала в Орле лично.

Последний раз Татьяна Лескова побывала в Орле десять лет назад. Несмотря на свой же преклонный возраст, она решилась и на дальний перелет, и на дорожные неудобства ради памяти своего знаменитого прадеда.

Сотрудники музея посвятили Татьяне Лесковой мероприятие, которое назвали «Русское сердце бразильской балерины». На обозрение представлены личные вещи и сценические костюмы балерины. О её необыкновенной судьбе сотрудники музея сегодня рассказали орловским студентам.


Эва Стасюлевич
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