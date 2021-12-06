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17:09, 6 декабря 2021 года Сегодня исполняется 99 лет правнучке Лескова Знаменитая балерина, хореограф, педагог Татьяна Юрьевна Лескова живёт за границей, но продолжает поддерживать связь с музеем Лескова в Орле.





6 декабря исполняется 99 лет Татьяне Юрьевне Лесковой. Она - правнучка нашего великого земляка, писателя Николая Семёновича Лескова. Знаменитая балерина, хореограф и педагог живёт в Бразилии.



Татьяна Лескова по месту рождения – француженка, по месту жительства - бразильянка, но она всегда оставалась русской, никогда не забывала свой язык и долгие годы поддерживает связь с орловским музеем Лескова, одаривая его и пополняя коллекцию. Трижды она бывала в Орле лично.



Последний раз Татьяна Лескова побывала в Орле десять лет назад. Несмотря на свой же преклонный возраст, она решилась и на дальний перелет, и на дорожные неудобства ради памяти своего знаменитого прадеда.



Сотрудники музея посвятили Татьяне Лесковой мероприятие, которое назвали «Русское сердце бразильской балерины». На обозрение представлены личные вещи и сценические костюмы балерины. О её необыкновенной судьбе сотрудники музея сегодня рассказали орловским студентам.





Эва Стасюлевич



