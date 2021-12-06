Орловские наркополицейские рассказали о пятилетних и текущих итогах работы

Сегодня исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом запрещённых веществ в системе МВД России. В нашем регионе подобное появилось в 2016 году.

6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. Свое управление в Орловской области появилось летом 2016 года.



За пять лет деятельности УНК и подразделений выявлено 2 000 наркопреступлений и 3 000 административных правонарушений. К ответственности привлечено 2 900 граждан. Раскрыто свыше 240 преступлений, совершенных в составе групп лиц по предварительному сговору, организованных групп и 8 – межрегиональных преступных сообществ, за совершение которых привлечено к уголовной ответственности более 300 обвиняемых. Из незаконного оборота изъято свыше 250 килограммов запрещённых психоактивных веществ.



За 10 месяцев текущего года на Орловщине зарегистрировано 512 преступлений. Свыше трёх четвертей имеют тяжкие и особо тяжкие составы.



На момент возбуждения уголовных дел на территории региона из незаконного оборота изъято 109 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. По оконченным предварительным расследованием и приостановленным уголовным делам из незаконного оборота изъято 860 килограммов подконтрольных веществ.



В январе-октябре расследовано 88 наркопреступлений, совершённых в организованных либо квалифицированных групповых формах. Из них 47 преступлений совершены группой лиц по предварительному сговору, 31 – организованной группой, 10 – преступным сообществом. К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 54 участника преступных групп.



Правоохранительными органами Орловской области за 10 месяцев 2021 года выявлено 502 административных правонарушения в данной сфере. К административной ответственности привлечено 368 физических лиц, – сообщает сайт регионального УМВД.