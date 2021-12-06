понедельник 6.12.2021 18:05:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:27, 6 декабря 2021 года

Орловские наркополицейские рассказали о пятилетних и текущих итогах работы

Сегодня исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом запрещённых веществ в системе МВД России. В нашем регионе подобное появилось в 2016 году.


6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. Свое управление в Орловской области появилось летом 2016 года. 
 
За пять лет деятельности УНК и подразделений выявлено 2 000 наркопреступлений и 3 000 административных правонарушений. К ответственности привлечено 2 900 граждан. Раскрыто свыше 240 преступлений, совершенных в составе групп лиц по предварительному сговору, организованных групп и 8 – межрегиональных преступных сообществ, за совершение которых привлечено к уголовной ответственности более 300 обвиняемых. Из незаконного оборота изъято свыше 250 килограммов запрещённых психоактивных веществ. 
 
За 10 месяцев текущего года на Орловщине зарегистрировано 512 преступлений. Свыше трёх четвертей имеют тяжкие и особо тяжкие составы. 
 
На момент возбуждения уголовных дел на территории региона из незаконного оборота изъято 109 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. По оконченным предварительным расследованием и приостановленным уголовным делам из незаконного оборота изъято 860 килограммов подконтрольных веществ. 
 
В январе-октябре расследовано 88 наркопреступлений, совершённых в организованных либо квалифицированных групповых формах. Из них 47 преступлений совершены группой лиц по предварительному сговору, 31 – организованной группой, 10 – преступным сообществом. К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 54 участника преступных групп.
 
Правоохранительными органами Орловской области за 10 месяцев 2021 года выявлено 502 административных правонарушения в данной сфере. К административной ответственности привлечено 368 физических лиц, – сообщает сайт регионального УМВД.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.