В Орле готовы к омикрону

Региональное управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения Орловской области держат ситуацию на контроле.

По данным Роспотребнадзора, у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса. Ещё у десяти человек ПЦР-тест пока не готов. Информации о новом штамме пока собирается, но уже известно, что он ещё более заразен, чем предыдущие.

Если при циркуляции дельта-штамма один человек мог заразить до восьми контактировавших, то омикрон, как минимум, вдвое больше, - говорят специалисты.

Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «В части клинических проявлений есть небольшие отличия. Он больше похож на ОРВИ, у пациента может не быть кашля, например, но всё равно проявления ОРВИ присутствуют. Этот штамм, как и все остальные, диагностируется с помощью ПЦР-исследований, то есть имеющиеся тест-системы на него точно срабатывают, это уже доказано».

Новый штамм впервые выявлен в странах Африки, поэтому прибывающих из этих стран тестируют сразу в аэропорту. Региональное управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения Орловской области также готовы к изменению ситуации.