На Орловщине в преддверии новогодних праздников усилили контроль за пьяными водителями

На днях фигурантами уголовного дела стали чиновник и его супруга.

С начала года в ДТП по вине нетрезвых водителей 11 человек погибли, 104 - получили травмы. В полиции призывают граждан не садиться за руль в нетрезвом виде. Усугубит ситуацию и отказ от медосвидетельствования, и тем более – сопротивление требованиям полиции.

На прошлой неделе в Новосильском районе произошёл инцидент, участниками которого стал замглавы районной администрации и его супруга. В результате пьяного вождения их автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии мужчина и его жена стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. Стоит отметить, что чиновник окончил Юридический институт МВД, в районе отвечает за строительство, транспорт, ЖКХ и промышленность, но знание законов на практике применять почему-то не стал. Теперь он вместе с супругой являются фигурантами уголовного дела.

Сейчас, в преддверии новогодних корпоративов, инспекторы ДПС дежурят в усиленном режиме. С начала года в регионе произошло уже 69 дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями.

В ДТП страдают и дети. В этом году травмы получили шесть несовершеннолетних, один ребёнок погиб.