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21:20, 6 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина готовится к омикрону.

- Первый замглавы администрации Новосильского района стал фигурантом двух уголовных дел.

- Филиал детской поликлиники в микрорайоне «Зареченский» возобновит приём пациентов.

- Правнучке великого классика Татьяне Лесковой сегодня исполнилось 99 лет.

- На главной площади Орла начали установку новогодней ели.

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