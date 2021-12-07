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20:15, 6 декабря 2021 года Филиал детской поликлиники №1 возобновит свою работу в ближайшее время Приём малышей ведётся в поликлинике на улице Карачевской.





В последнее время жители орловского микрорайона «Зареченский» обеспокоены закрытым филиалом детской поликлиники № 1. Дозвониться до медучреждения, расположенного на улице Еловой, невозможно. Приём не ведётся. В филиале находится только администратор, который записывает на приём в основном здании поликлиники, расположенном на улице Карачевской. Жители недовольны таким поворотом событий - из «Зареченского» доехать туда с больным ребёнком достаточно сложно, а многих к тому же отправляют на приём в детскую областную больницу. Мы попросили прокомментировать ситуацию в департаменте здравоохранения. Как выяснилось, на минувшей неделе руководитель медучреждения Светлана Крестова покинула свой пост. Главным врачом детской поликлиники № 1 назначен Геннадий Захарченко. Одна из задач нового руководителя - возобновить приём в филиале поликлиники. Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Я хотел бы, чтобы филиал работал уже сегодня, к сожалению, этого не получилось, но мы прикладываем все усилия, чтобы он начал работу уже завтра. Помощь на дому оказывается, все остальные вещи, к сожалению, оказываются на основной базе, но мы должны исправить это в самое ближайшее время». Как сообщили в депздраве, филиал поликлиники в ближайшем будущем сменит место прописки. Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Состоялся аукцион, по которому есть победитель, он находится на улице Престижной, но пока там нет действующей лицензии, а помощь должна оказываться там, где она есть - на Еловой». Филиал поликлиники в «Зареченском», где проживает большое количество молодых семей, остро необходим.





Юлия Опанасюк



