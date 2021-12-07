Орловская Дорожная служба в декабре получит четыре новых коммунальных машины

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7:15, 7 декабря 2021 года
Орловская Дорожная служба в декабре получит четыре новых коммунальных машиныОб этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Дорожная служба Орловской области к 30 декабря должна получить четыре новых коммунальных машины МК-03. Три единицы будут укомплектованы погрузчиком ПКУ, челюстным ковшом, подметальной щеткой, поворотным отвалом и косилкой-кусторезом. Последняя будет иметь аналогичные инструменты – за исключением косилки.
Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов не должна превышать 12 миллионов рублей, – сообщает
региональный информационный портал. Деньги возьмут из регионального Дорожного фонда. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым
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Артём Ежаков