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7:15, 7 декабря 2021 года Орловская Дорожная служба в декабре получит четыре новых коммунальных машины Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Дорожная служба Орловской области к 30 декабря должна получить четыре новых коммунальных машины МК-03. Три единицы будут укомплектованы погрузчиком ПКУ, челюстным ковшом, подметальной щеткой, поворотным отвалом и косилкой-кусторезом. Последняя будет иметь аналогичные инструменты – за исключением косилки. губернатором Андреем Клычковым. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов не должна превышать 12 миллионов рублей, – сообщает региональный информационный портал. Деньги возьмут из регионального Дорожного фонда. Соответствующее распоряжение подписано





Артём Ежаков



