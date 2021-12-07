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8:48, 7 декабря 2021 года Орловец за один вечер побывал пациентом и нарушителем Буянившего в приёмном покое мужчину утихомирили росгвардейцы.





Орловская Росгвардия пресекла буйство пациента в областной больнице. Его доставили на «скорой», но от дальнейшего лечения он отказался, причём бранными словами. Затем мужчина попытался пустить в ход грубую силу, но был задержан силовиками, прибывшими по сигналу тревоги. Своего он все же добился – в сопровождении правоохранителей несостоявшийся пациент сменил приёмный покой на отделение полиции.





Артём Ежаков



