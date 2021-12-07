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9:17, 7 декабря 2021 года ТФОМС. Как пройти реабилитацию и углублённую диспансеризацию после заболевания, вызванного COVID-19? На вопросы корреспондента ГТРК «Орёл» ответила заместитель директора ТФОМС Орловской области. Наталья Каверина.





Где и кому в нашем городе проводится бесплатная реабилитация после COVID-19? - В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Орловской области от 08.02.2021 № 71 реабилитация в стационарных условиях осуществляется в санатории «Дубрава». Направляются на нее только те пациенты, перенесшие COVID, и состояние здоровья которых оценено лечащим врачом по шкале реабилитационной маршрутизации, или ШРМ, в 3-4 балла. При ШРМ 3 балла статус пациента оценивается как умеренное нарушение функций, структур и процессов жизнедеятельности. При ШРМ 4 балла эти нарушения являются выраженными. Если статус пациента оценён лечащим врачом ниже 3-4 баллов по ШРМ, то пациенту назначается восстановительное лечение в поликлинике по месту прикрепления – это физиолечение и лечебная физкультура. Кто может направить на реабилитацию после COVID-19? - Направление при наличии показаний для реабилитации может дать и лечащий врач стационара, если пациент находился в стационаре, и лечащий врач поликлиники, если пациент лечился от COVID амбулаторно. Также лечащий врач даст подробную информацию о порядке направления на реабилитацию и предоставит необходимые медицинские документы. Надо ли сначала пройти реабилитацию, а потом углубленную диспансеризацию? Или наоборот? - Начну с того, что реабилитация – это лечебное мероприятие, которое проводится по медицинским показаниям после окончания основного лечения. Эти показания определяет лечащий врач (т.е. она показана не всем пациентам, перенесшим COVID). А углублённая диспансеризация – это профилактическое мероприятие, которое могут пройти все переболевшие COVID. Таким образом, пациенты, направленные на реабилитацию, могут пройти углублённую диспансеризацию после завершения реабилитации. Остальным пациентам, перенесшим COVID, проводится только углублённая диспансеризация, но не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Где можно пройти углублённую диспансеризацию, и есть ли ограничения по возрасту? - Углублённая диспансеризация проводится лицам с 18 лет, которые переболели COVID, и, как я уже сказала, не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Факт болезни подтверждается на уровне медицинской организации. Также в соответствии с действующей Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи углублённая диспансеризация может быть проведена и по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID. Для прохождения углублённой диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина. Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС. Что входит в список исследований при углублённой диспансеризации? - Углублённая диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя следующие исследования: - cатурация крови кислородом в покое; - тест с 6-минутной ходьбой (проводится в случае, если сатурация не менее 94% в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку и отёки); - проведение спирометрии или спирографии; - развернутый клинический и биохимический анализы крови; - определение концентрации Д-димера в крови для исключения риска возникновения тромбозов (проводится гражданам, которые перенесли среднюю степень тяжести COVID и выше); - рентген органов грудной клетки, если не выполнялся ранее в течение года; - и завершает первый этап исследований осмотр врача-терапевта. Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углублённой диспансеризации, который включает: - эхокардиографию; - компьютерную томографию легких; - дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Если человек самостоятельно лечился и не обращался в поликлинику, может ли он пройти углублённую диспансеризацию? - Конечно, может. Для этого гражданин должен обратиться в поликлинику по месту прикрепления к участковому врачу. Как я уже говорила, углублённая диспансеризация может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID. Могут ли отказать в углублённой диспансеризации, если самочувствие хорошее? - Нет, не могут. Ещё раз обращаю внимание, что углублённая диспансеризация – это профилактическое мероприятие, которое проводится для того, чтобы своевременно выявить признаки развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и направить усилия на предотвращение осложнений.





Елена Литинская



