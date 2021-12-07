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10:16, 7 декабря 2021 года

Воспитанник орловского хоккея Александр Никишин вызван на российский этап «Еврохоккейтура»

Для защитника московского «Спартака» это второй вызов в главную сборную страны после ноябрьского дебюта в Кубке Карьяла.


Воспитанник орловского хоккея Александр Никишин вызван на российский этап «Еврохоккейтура» – Кубок Первого канала. Об этом сообщает сайт КХЛ. В ноябре защитник московского «Спартака» дебютировал за главную хоккейную сборную страны в Кубке Карьяла, где провел все три матча в статусе ассистента капитана и отличился голевой передачей. Россияне заняли третье место.

15 декабря сборной России предстоит сразиться с действующими чемпионами мира – канадцами. На следующий день соперниками российских хоккеистов станут шведы. 18 декабря пройдет игра против команды Чехии, 19 декабря – против финской сборной.


Артём Ежаков
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