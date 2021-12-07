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11:12, 7 декабря 2021 года Накануне орловские спасатели четырежды пришли на помощь больным Сотрудники МЧС всегда откликаются на подобные вызовы.





За прошедшие сутки орловские спасатели четырежды выезжали к больным, которым требовалась срочная помощь. Утром в Орле сотрудников МЧС вызвали к упавшей лежачей больной. Их мценские коллеги примерно в это же время помогли доставить такого пациента до машины скорой помощи. В полдень помощь потребовалась пожилой женщине, запертой в собственной квартире. Спасатели забрались в помещение через балкон и передали пенсионерку медикам. Уже под вечер в Орле помощь понадобилась ещё одному человеку – спасатели перенесли мужчину в карету СМП.



За прошедшие сутки выезжали на различные происшествия и помощь населению 10 раз.





Артём Ежаков



