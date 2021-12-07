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11:12, 7 декабря 2021 года «Сказка на девяти Дубах» откроется в Орле 18 декабря О том, где расположатся ярмарочные площадки, рассказала заместитель начальника управления экономического развития города Орла Алла Ашихмина.





Как украсят площадь Ленина в Орле к новогодним праздникам?



- Площадь Ленина это главная площадь города, на ней будут размещены праздничные декорации, ёлка, сказочный лес. Здесь же планируется одна из новогодних ярмарочных площадок – «Сказка на Девяти Дубах».



Сколько планируется ярмарочных домиков, и где они будут располагаться?



- Всего в Орле будет три ярмарочные площадки. Центральная расположится на площади Ленина, здесь поставят семь домиков. Их тематика будет - общепит. Восемь домиков поставят в начале улицы Ленина, в них будет ремесленная и сувенирная группы. И четыре домика будут располагаться в парке Победы, там будет общепит.



Все ли предприниматели, желающие принять участие в ярмарке, попали в список?



- Работу с предпринимателями мы проводили заблаговременно. Был разработан порядок, размещено информационное сообщение, и с 16 ноября мы принимали заявки. Все домики распределены. Еще есть два предпринимателя, которые включены в резервный список.



Чем будут угощать орловцев в новогоднюю ночь и в праздничные дни?



- Будут шашлыки. Они будут либо доставляться готовыми, либо будут готовиться на элетрогриле. Не будет традиционных мангалов, чтобы не было дыма. Также будет представлена различная продукция собственного производства предприятий: плов, различные пироги, самса, хачапури, сладости и другая продукция.



Как жители относятся к тому, что на центральной площади в пандемию будет организована ярмарка?



- Отзывы мы получаем разные - и положительные, и отрицательные. Если будут приняты решения о введении ограничительных мероприятий, мы оперативно их исполним. И мы уведомляли об этом участников.





Анна Вайсергисер



