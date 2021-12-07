вторник 7.12.2021 17:09:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:36, 7 декабря 2021 года

Детский филиал поликлиники № 1 на ул. Еловой вернётся к полноценной работе в среду

Об этом сообщили губернатор и глава областного депздрава.


Детский филиал поликлиники № 1 г. Орла на ул. Еловой вернётся к полноценной работе в среду. Об этом сообщили в социальных сетях губернатор Андрей Клычков и и.о. руководителя областного депздрава Станислав Шувалов.

«Филиал детской поликлиники N 1 начнёт работать в прежнем режиме в среду утром. Уже назначен новый руководитель», – написал глава региона.

«К сожалению, прежним руководителем поликлиники был принят ряд шагов по закрытию филиала, назначен новый главный врач, который уже сегодня решает вопрос его возвращения в прежний режим работы. Начинаем возвращать оборудование, восстанавливать сети. Срок полного восстановления работы всех помещений – среда. Завтра приём врачей по графику. На дому осматривать детей не прекращали. Направлены письма об аннулировании ранее поданных заявок отключения по коммунальным вопросам (водоканал, газ, электроэнергия)», – прокомментировал в своем Instagram Станислав Шувалов.

Новый главный врач, о котором говорят Клычков и Шувалов, – это Геннадий Захарченко. Ранее он возглавлял областное управление Роспотребнадзора и занимал должность заместитель главврача по административно – хозяйственным вопросам в НКМЦ им. Круглой.

Как сообщили в депздраве, филиал поликлиники в ближайшем будущем всё-таки сменит место прописки.

Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Состоялся аукцион, по которому есть победитель, он находится на улице Престижной, но пока там нет действующей лицензии, а помощь должна оказываться там, где она есть – на Еловой».



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.