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11:36, 7 декабря 2021 года Детский филиал поликлиники № 1 на ул. Еловой вернётся к полноценной работе в среду Об этом сообщили губернатор и глава областного депздрава.





Детский филиал поликлиники № 1 г. Орла на ул. Еловой вернётся к полноценной работе в среду. Об этом сообщили в социальных сетях губернатор Андрей Клычков и и.о. руководителя областного депздрава Станислав Шувалов.



«Филиал детской поликлиники N 1 начнёт работать в прежнем режиме в среду утром. Уже назначен новый руководитель», – написал глава региона.

«К сожалению, прежним руководителем поликлиники был принят ряд шагов по закрытию филиала, назначен новый главный врач, который уже сегодня решает вопрос его возвращения в прежний режим работы. Начинаем возвращать оборудование, восстанавливать сети. Срок полного восстановления работы всех помещений – среда. Завтра приём врачей по графику. На дому осматривать детей не прекращали. Направлены письма об аннулировании ранее поданных заявок отключения по коммунальным вопросам (водоканал, газ, электроэнергия)», – прокомментировал в своем Instagram Станислав Шувалов.



Новый главный врач, о котором говорят Клычков и Шувалов, – это Геннадий Захарченко. Ранее он возглавлял областное управление Роспотребнадзора и занимал должность заместитель главврача по административно – хозяйственным вопросам в НКМЦ им. Круглой.



Как сообщили в депздраве, филиал поликлиники в ближайшем будущем всё-таки сменит место прописки.



Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Состоялся аукцион, по которому есть победитель, он находится на улице Престижной, но пока там нет действующей лицензии, а помощь должна оказываться там, где она есть – на Еловой».





Артём Ежаков



