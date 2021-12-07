вторник 7.12.2021 17:09:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:47, 7 декабря 2021 года

8 декабря в части Северного района Орла отключат водоснабжение

Ограничения коснутся четырёх улиц.


8 декабря в части Северного района Орла отключат водоснабжение из-за замены запорной арматуры на водоводе ул. Космонавтов – ул. Орловских партизан. Об этом сообщает городская администрация. Ограничения продлятся с 9:00 до 18:00 и коснутся следующих адресов:

• ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;
• Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);
• ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;
• ул. Космонавтов, 27.

Автоцистерны МПП ВКХ «Орёлводоканал» будут работать в трёх точках:

• в районе детского сада № 31, около технического здания № 115а по Московскому шоссе;
• между домами № 2 и № 2а по ул. Дмитрия Блынского;
• между домами № 8 и № 10 по ул. Дмитрия Блынского.

Фото пресс-службы мэрии Орла




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.