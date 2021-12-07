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11:47, 7 декабря 2021 года 8 декабря в части Северного района Орла отключат водоснабжение Ограничения коснутся четырёх улиц.





8 декабря в части Северного района Орла отключат водоснабжение из-за замены запорной арматуры на водоводе ул. Космонавтов – ул. Орловских партизан. Об этом сообщает городская администрация. Ограничения продлятся с 9:00 до 18:00 и коснутся следующих адресов:



• ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;

• Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);

• ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;

• ул. Космонавтов, 27.



Автоцистерны МПП ВКХ «Орёлводоканал» будут работать в трёх точках:



• в районе детского сада № 31, около технического здания № 115а по Московскому шоссе;

• между домами № 2 и № 2а по ул. Дмитрия Блынского;

• между домами № 8 и № 10 по ул. Дмитрия Блынского.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



