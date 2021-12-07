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12:05, 7 декабря 2021 года В Мценске неизвестный врезался в припаркованную «Ладу», пострадала 7-летняя девочка Личность нарушителя и марка его автомобиля устанавливаются.





6 декабря в 18:25 в районе д. 25 по ул. Красноармейской в Мценске неизвестный врезался в припаркованную «Ладу». В салоне отечественной легковушки находилась 7-летняя девочка. Юная пассажирка получила травмы. Медики не стали её госпитализировать и отпустили после осмотра.





Личность нарушителя и марка его автомобиля устанавливаются. Известно, что он двигался по ул. Красноармейской со стороны ул. Гагарина по направлению к ул. Тургенева, – сообщили в областном УГИБДД.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



