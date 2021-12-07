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12:03, 7 декабря 2021 года У православных продолжается Рождественский пост Съёмочная группа ГТРК «Орёл» встретилась с многодетной семьёй и узнала, что для них значит пост, как им удаётся его держать.





Сейчас у православных верующих период Рождественского поста. Он закончится 6 января. Как напоминает клирик Успенского собора Орла, иерей Димитрий Гребенников, пост это не только очищение телесное, но и духовное.



Съёмочная группа ГТРК «Орёл» встретилась с многодетной семьёй Митиных и узнала, что для них значит пост, как им удаётся его держать.





Юлия Опанасюк



